الأمم المتحدة: اتفاقية COP28 تشير إلى "بداية النهاية" لعصر الوقود الأحفوري

كتب: شعبان هدية

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) اليوم باتفاق يشير إلى "بداية نهاية" عصر الوقود الأحفوري من خلال إرساء الأساس لانتقال سريع وعادل ومنصف، مدعوما بتخفيضات عميقة في الانبعاثات وتمويل موسع.

نشر موقع الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بيانا لمضمون ونتائج مؤتمر المناخ في دبي، وأكد أنه جاء نتيجة للتضامن العالمي واجتماع المفاوضين من ما يقرب من 200 طرف في دبي مع قرار بشأن أول "جرد عالمي" في العالم لتصويب العمل المناخي قبل نهاية العقد - بهدف شامل للحفاظ على الحد العالمي لدرجة الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

وقال الأمين التنفيذي للأمم المتحدة لتغير المناخ سيمون ستيل في خطابه الختامي: "في حين أننا لم نغلق صفحة عصر الوقود الأحفوري في دبي، فإن هذه النتيجة هي بداية النهاية"، "الآن تحتاج جميع الحكومات والشركات إلى تحويل هذه التعهدات إلى نتائج اقتصاد حقيقي، دون تأخير".

ويعتبر التقييم العالمي النتيجة المركزية لمؤتمر الأطراف 28 - لأنه يحتوي على كل عنصر كان قيد التفاوض ويمكن أن تستخدمه البلدان الآن لوضع خطط عمل مناخية أقوى بحلول عام 2025.

ويعترف التقييم بالعلم الذي يشير إلى ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 43٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019، للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، لكنها تلاحظ أن الأطراف خارج المسار الصحيح عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ويدعو التقييم الأطراف إلى اتخاذ إجراءات من أجل تحقيق ثلاثة أضعاف قدرة الطاقة المتجددة ومضاعفة تحسينات كفاءة الطاقة، على نطاق عالمي، بحلول عام 2030.

تتضمن القائمة أيضا تسريع الجهود نحو التخفيض التدريجي لطاقة الفحم، والتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة، وغيرها من التدابير التي تدفع الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، مع استمرار البلدان المتقدمة في أخذ زمام المبادرة.

وعلى المدى القصير، يتم تشجيع الأطراف على التقدم بأهداف طموحة لخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد، تغطي جميع غازات الدفيئة والقطاعات والفئات وتتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية في جولتها التالية من خطط العمل المناخية (المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا) بحلول عام 2025.

تعزيز القدرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ

انطلق المؤتمر الذي استمر لمدة أسبوعين مع مؤتمر القمة العالمي للعمل المناخي، الذي جمع 154 من رؤساء الدول والحكومات.

وتوصلت الأطراف إلى اتفاق تاريخي بشأن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل - وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد قرار موضوعي في اليوم الأول من المؤتمر.

بدأت الالتزامات تجاه الصندوق تأتي في لحظات بعد اتخاذ القرار، حيث بلغ مجموعها أكثر من 700 مليون دولار أمريكي حتى الآن.

وكان هناك المزيد من التقدم في جدول أعمال الخسائر والأضرار مع التوصل إلى اتفاق أيضا على أن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سيستضيفان أمانة شبكة سانتياجو للخسارة والأضرار. ستحفز هذه المنصة المساعدة التقنية للبلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ.

واتفقت الأطراف على أهداف الهدف العالمي للتكيف (GGA) وإطاره، والتي تحدد الأماكن التي يحتاج العالم إلى الوصول إليها من أجل أن يكون مرنا في آثار المناخ المتغير وتقييم جهود البلدان، يعكس إطار GGA توافقا عالميا في الآراء بشأن أهداف التكيف والحاجة إلى التمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات لتحقيقها.

زيادة تمويل المناخ

واحتل تمويل المناخ مركز الصدارة في المؤتمر، حيث وصفه ستييل مرارا وتكرارا بأنه "التمكين العظيم للعمل المناخي".

وتلقى صندوق المناخ الأخضر (GCF) دفعة لتجديد موارده الثانية حيث تعهدت ستة بلدان بتمويل جديد في COP28 مع إجمالي التعهدات التي تبلغ الآن رقما قياسيا قدره 12.8 مليار دولار أمريكي من 31 بلدا، مع توقع المزيد من المساهمات.

فيما أعلنت ثماني حكومات مانحة عن التزامات جديدة لصندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص لتغير المناخ يبلغ مجموعها أكثر من 174 مليون دولار أمريكي حتى الآن، في حين تم تقديم تعهدات جديدة، يبلغ مجموعها ما يقرب من 188 مليون دولار أمريكي حتى الآن، إلى صندوق التكيف في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ومع ذلك، كما هو موضح في التقييم العالمي، فإن هذه التعهدات المالية أقل بكثير من التريليونات اللازمة في نهاية المطاف لدعم البلدان النامية في التحولات في مجال الطاقة النظيفة، وتنفيذ خططها المناخية الوطنية وجهود التكيف.

من أجل تقديم هذا التمويل، يؤكد التقييم العالمي على أهمية إصلاح الهيكل المالي المتعدد الأطراف، وتسريع الإنشاء المستمر لمصادر تمويل جديدة ومبتكرة.

في مؤتمر الأطراف 28، استمرت المناقشات حول وضع "هدف جماعي كمي جديد بشأن تمويل المناخ" في عام 2024، مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية.

سيكون الهدف الجديد، الذي سيبدأ من خط أساس قدره 100 مليار دولار أمريكي سنويا، لبنة بناء لتصميم الخطط المناخية الوطنية التي يجب تسليمها بحلول عام 2025 وتنفيذها لاحقا.

بالنظر إلى التحولات إلى الاقتصادات والمجتمعات الخالية من الكربون التي تنتظرنا، كان هناك اتفاق على أن برنامج عمل التخفيف، الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف 27 العام الماضي، سيستمر حتى عام 2030، مع عقد حوارين عالميين على الأقل كل عام.

المشاركة في الحدث والشمولية

انضم إلى قادة العالم في مؤتمر الأطراف 28 المجتمع المدني والأعمال التجارية والشعوب الأصلية والشباب والعمل الخيري والمنظمات الدولية بروح من التصميم المشترك على سد الفجوات حتى عام 2030. حضر حوالي 85000 مشارك مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتبادل الأفكار والحلول وبناء الشراكات والتحالفات.

كما تعيد القرارات المتخذة هنا اليوم التأكيد على الأهمية الحاسمة لتمكين جميع أصحاب المصلحة من المشاركة في العمل المناخي؛ ولا سيما من خلال خطة العمل بشأن تمكين المناخ وخطة العمل الجنسانية.

تعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة

بالتوازي مع المفاوضات الرسمية، وفر فضاء العمل المناخي العالمي في مؤتمر الأطراف 28 منصة للحكومات والشركات والمجتمع المدني للتعاون وعرض حلولها المناخية في العالم الحقيقي.

وأطلق الأبطال رفيعو المستوى، في إطار شراكة مراكش من أجل العمل المناخي العالمي، خارطة طريق التنفيذ لحلول المناخ لعام 2030.

هذه مجموعة من الحلول، مع رؤى من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة غير الأطراف حول التدابير الفعالة التي تحتاج إلى توسيع نطاقها وتكرارها ل خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف، ومعالجة فجوات التكيف وزيادة المرونة بحلول عام 2030.

وشهد المؤتمر أيضا العديد من الإعلانات لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء والصحة العامة، والحد من الانبعاثات المتعلقة بالزراعة والميثان.

التطلع إلى الأمام

مهدت المفاوضات بشأن "إطار الشفافية المعزز" في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الطريق لحقبة جديدة من تنفيذ اتفاق باريس. تقوم الأمم المتحدة لتغير المناخ بتطوير أدوات الإبلاغ والمراجعة الخاصة بالشفافية لاستخدامها من قبل الأطراف، والتي تم عرضها واختبارها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ينبغي إتاحة النسخ النهائية من أدوات الإبلاغ للأطراف بحلول يونيو 2024.

وشهد مؤتمر الأطراف 28 أيضا موافقة الأطراف على أذربيجان كمضيف لمؤتمر الأطراف 29 في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، والبرازيل كمضيف لمؤتمر الأطراف الثلاثين في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.

سيكون العامان القادمان حاسمين. في مؤتمر الأطراف 29، يجب على الحكومات وضع هدف جديد لتمويل المناخ، يعكس حجم وإلحاح تحدي المناخ. وفي مؤتمر الأطراف الثلاثين، يجب أن يكونوا مستعدين بمساهمات جديدة محددة وطنيا على نطاق الاقتصاد، وتغطي جميع غازات الدفيئة وتتواءم تماما مع حد درجة الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية.

وقال ستيل: "يجب أن نستمر في مهمة وضع اتفاقية باريس بالكامل في العمل". "في أوائل عام 2025، يجب على البلدان تقديم مساهمات جديدة محددة وطنيا، " يجب أن يتماشى كل التزام - بشأن التمويل والتكيف والتخفيف - مع عالم 1.5 درجة".

وأضاف ستيل: "رسالتي الأخيرة هي للناس العاديين في كل مكان يرفعون أصواتهم من أجل التغيير". "يحدث كل واحد منكم فرقا حقيقيا" في السنوات الحاسمة القادمة، ستكون أصواتك وتصميمك أكثر أهمية من أي وقت مضى، أحثك على عدم الركاح أبدا. ما زلنا في هذا السباق، سنكون معك في كل خطوة على الطريق".

قال د. سلطان الجابر رئيس COP28، الدكتور: "كان العالم بحاجة إلى إيجاد طريقة جديدة"، من خلال اتباع الطموح ، وجدنا هذا المسار".

وأضاف الجابر خلال خطابه الختامي "لقد عملنا بجد لتأمين مستقبل أفضل لشعبنا وكوكبنا ويجب أن نكون فخورين بإنجازنا التاريخي".