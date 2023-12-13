استكمال إعادة إعمار 32 منزلا بقرية أولاد يحىى بمركز دار السلام بسوهاج.. صور

أعلنت مديرية التضامن بسوهاج، برئاسة رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن أنه بالتعاون مع جمعية الأورمان تم استكمال العمل على إعادة إعمار وتأهيل 32 منزلا بقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

ومن أكد رأفت السمان، أن العمل التنموى والاجتماعى، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

كما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه وقع الاختيار على قرية عزبة النور وذلك لكونها من القرى الاشد احتياجا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع فى دائرة العوز والاحتياج.

وتابع أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ سوهاج، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة فى محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها فى الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.