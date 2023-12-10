تعرف على شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال حملة "هنوصلك" بسوهاج

نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، حملة "هانوصلك" لاستخراج كارت خدمات متكاملة، حيث تم تنفيذ فعاليات الحملة بالمحافظة بالعديد من القرى والمراكز، وستتسع تدريجيا في جميع قرى ومراكز المحافظة المختلفة .

ومن هذا المنطلق يقدم "اليوم السابع" للقارئ الشروط الخاصة بإستخراج كارت الخدمات المتكاملة للمواطنين من خلال حملة " هنوصلك" التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى ويتم تنفيذها بمحافظة سوهاج.

وحددت وزارة التضامن، شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي.

– صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.

– الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

– الإصابة بضمور العضلات البسيط.

– تيبس المفاصل.

– إصابات وتشوهات العمود الفقري.

– بتر الأصابع.

– عيوب خلقية.

– ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

– الشلل الدماغي البسيط.

– خلل بالأعصاب الطرفية.

– الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

– الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

– الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

– الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا – أنيميا البحر المتوسط – الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».