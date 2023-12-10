اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:03 م
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تعرف على شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال حملة "هنوصلك" بسوهاج

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:36 م
تعرف على شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال حملة "هنوصلك" بسوهاج وزارة التضامن- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، حملة "هانوصلك" لاستخراج كارت خدمات متكاملة، حيث تم تنفيذ فعاليات الحملة بالمحافظة بالعديد من القرى والمراكز، وستتسع تدريجيا في جميع قرى ومراكز المحافظة المختلفة .

ومن هذا المنطلق يقدم "اليوم السابع" للقارئ الشروط الخاصة بإستخراج كارت الخدمات المتكاملة للمواطنين من خلال حملة " هنوصلك" التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى ويتم تنفيذها بمحافظة سوهاج.

وحددت وزارة التضامن، شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي.

– صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.

– الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

– الإصابة بضمور العضلات البسيط.

– تيبس المفاصل.

– إصابات وتشوهات العمود الفقري.

– بتر الأصابع.

– عيوب خلقية.

– ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

– الشلل الدماغي البسيط.

– خلل بالأعصاب الطرفية.

– الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

– الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

– الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

– الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا – أنيميا البحر المتوسط – الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».

 

 







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