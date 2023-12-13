إغلاق المدارس والطرق السريعة بسبب الثلوج في شمال ووسط الصين

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أغلقت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، المدارس والطرق السريعة، كما توقفت بعض خدمات القطارات، بعدما ضربت عاصفة ثلجية مناطق في شمال ووسط البلاد للمرة الثانية هذا الأسبوع.



وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن تساقط الثلوج بدأ صباح اليوم في العاصمة "بكين"، حيث أغلقت السلطات المدارس وبعض المواقع السياحية في المناطق الجبلية النائية، كما تم إلغاء العديد من رحلات القطارات المغادرة من العاصمة "بكين" وفي منطقة "شينجيانج" الواقعة شمال غربي البلاد بسبب الثلوج أو الرياح العاتية.



وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، بأنه من المتوقع استمرار تساقط الثلوج حتى غد الخميس.