اليوم السابع
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أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: لن نقبل إطلاقا بتهجير شعبنا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:14 م
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: لن نقبل إطلاقا بتهجير شعبنا غزة
رامى محيى الدين

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قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: لن نقبل إطلاقا بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

وأكد أن القضية الفلسطينية لن تقتلها طائرات الاحتلال، مشيرا إلى أن الحرب الاسرائيلية على غزة لن تنجح فى القضاء على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب يتعرض لإبادة جماعية مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك فورا.

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات  المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودى، الذى يتواصل حتى نهاية الأسبوع.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد، ووفرت لهم الحماية، وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.

وفى المُقابل.. منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

وفى وقت سابق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي رأس العامود بمدينة القدس المحتلة.







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