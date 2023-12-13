أخبار مصر.. الأرصاد: شبورة كثيفة غداً وطقس لطيف نهارا والصغرى بالقاهرة 15

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس

: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ تلقى محاضر اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت فى تلقى محاضر اللجان العامة المتضمنة جمع أصوات الناخبين، وكذا أوراق العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت داخل البلاد على مدى 3 أيام.

وقال مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للانتخابات -في تصريح لـ (أ ش أ)- إن اللجان الانتخابية العامة، المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية التى أدلى أمامها الناخبون بأصواتهم، انتهت جميعها من أعمال الحصر العددي وجمع الأصوات الواردة في محاضر اللجان الفرعية.

البابا فرنسيس يوصى بدفنه خارج الفاتيكان ويؤكد استعداده للتنحى حال تدهور صحته

قرر البابا فرنسيس اختصار مراسم جنازته، وأوصى بأن يكون أول بابا يدفن خارج الفاتيكان منذ أكثر من قرن، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكشف البابا الذى سيبلغ من العمر 87 عاما الأحد المقبل، عن خطط جنازته فى مقابلة مع قناة "إن+" المكسيكية التلفزيونية.

وفى المقابلة التى أجريت قبل أن يترأس البابا القداس فى كاتدرائية القديس بطرس، بدا أنه قد تعافى من التهاب فى الشعب الهوائية.

طرح اللبن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 29 جنيها للعبوة اللتر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة كما يتم طرح اللبن المعبأ بسعر 29 جنيها للتر وسعر 15.5 جنيه للعبوة 500 جرام إضافة إلى طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة التموين.

القاهرة الإخبارية: 5 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

كشف موفد القاهرة الإخبارية، عن إدخال 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الأربعاء، فضلا عن وصول 75 شاحنة مساعدات إلى القطاع.

وقال موفد القناة، إن نحو 16 مصابا من قطاع غزة عبروا معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية، مشيرا إلى وصول 300 شخصا من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13ديسمبر 2023 فى مصر.. الجرام يسجل 2815 جنيها الآن

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2815 جنيها للجرام مع استمرار صعود السعر العالمى للذهب فوق مستويات 1980 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3215 جنيها.

عيار 21 يسجل 2815 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2414 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1877 جنيها.

الجنيه الذهب 22520 جنيها.