الاحتلال يجمع الطواقم الطبية فى ساحة مستشفى كمال عدوان ومخاوف من تصفيتهم

كتب محمد عبد العظيم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع الطواقم الطبية في ساحة مستشفي كمال عدوان بقطاع غزة، ومخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد قصفه وغاراته الجوية وعملياته البرية في جميع أرجاء قطاع غزة، مدمّرًا أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لأكثر من 18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.