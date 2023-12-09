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إعلام فلسطينى: الاحتلال يحاصر النازحين فى مستشفى كمال عدوان

السبت، 09 ديسمبر 2023 05:24 م
إعلام فلسطينى: الاحتلال يحاصر النازحين فى مستشفى كمال عدوان نازحين
رامى محيى الدين

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال يحاصر النازحين في مستشفى كمال عدوان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل .

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.

 

 

 

 

 







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