استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أحمد علوى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دورا وبلدة عزون بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن القتيل من دورا اسمه ساري عمرو ويبلغ من العمر 25 عاما.

وذكرت في بيان جديد لها مقتل الشاب محمود باسم ابو هنية (17 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني "أعدمت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات ساري عمرو بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أعلن عن استشهاده قبل قليل".

وأضاف النادي في بيان له أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء الجمعة وفجر اليوم 15 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3700 شخص.

ولم يصدر تعقيب بعد من الاحتلال الإسرائيلي حول ما جرى في دورا.