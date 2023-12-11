اليوم السابع
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781 قرارا لحالات تصالح على مخالفات بناء "نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر‎

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:31 م
781 قرارا لحالات تصالح على مخالفات بناء "نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر‎ المحافظ يصدق على القرار
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، على عدد 120 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر "نموذج 10"، وذلك خلال عرض الدكتور عمرو العوضي رئيس لجنة البت الدائم بمحافظة جنوب سيناء، والمهندسة دعاء حمزة والمهندسة إيمان علي أعضاء لجنة البت الدائم، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.
 
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر781 حالة تصالح علي مخالفات البناء.
 
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.






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