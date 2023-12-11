أكبر مشايخ مدينة دهب بجنوب سيناء يحرص على المشاركة في الانتخابات

جنوب سيناء فايزة مرسال

شهدت إحدى اللجان الانتخابية بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، حرص أحد أكبر مشايخ مدينة دهب عمرًا، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ومبادرته للذهاب إلى مقر اللجنة للإدلاء بصوته.

ودعا الشيخ السيناوى، الشباب والأهالى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدًا أنه رغم كبر سنه إلا أنه يحرص على المشاركة في الانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.