وزارة النقل تنفذ أعمال تطوير ميناء السخنة.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل ، فيديو لمشروع تطوير ميناء السخنة في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير كل الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وتم تنفيذ محطة حاويات “هاتشيسون” والتي تم تسليمها يوليو 2023 لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم، ويبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

كما يتم تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

ويهدف المشروع إلى تحويل ميناءي السخنة والدخيلة لموانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وهى خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.