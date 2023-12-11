اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة البترول تحذر المواطنين من الانسياق خلف خبر غير صحيح حول توفير وظائف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:43 ص
وزارة البترول تحذر المواطنين من الانسياق خلف خبر غير صحيح حول توفير وظائف وزارة البترول
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تحذير  للمتابعين والمواطنين من الانسياق خلف خبر غير صحيح حول توفير وظائف، والذى نشره أحد المواقع الإلكترونية وضمنه رابطاً للموقع الالكترونى للوزارة، الذى ليس له علاقة تماماً بما جاء بالخبر وهو ما يكتشفه القراء حال استخدام رابط موقع الوزارة المضمن بنص الخبر.






البترول

وزارة البترول

وظائف البترول

تحذير للمواطنين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة