وزارة البترول تحذر المواطنين من الانسياق خلف خبر غير صحيح حول توفير وظائف

كتبت -مروة الغول

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تحذير للمتابعين والمواطنين من الانسياق خلف خبر غير صحيح حول توفير وظائف، والذى نشره أحد المواقع الإلكترونية وضمنه رابطاً للموقع الالكترونى للوزارة، الذى ليس له علاقة تماماً بما جاء بالخبر وهو ما يكتشفه القراء حال استخدام رابط موقع الوزارة المضمن بنص الخبر.