مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك: نزول 45% من الناخبين يؤكد تمتعنا بحس وطنى

علق الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوصول نسبة المشاركة في التصويت حتى الأن إلى 45 % من قاعدة الناخبين أنه هذا الأمر يؤكد على أن الإنسان المصرى دائما لديه حس وطنى وإحساس بالمسؤلية، ومؤشر بأن المستقبل سيكون أفضل.
وأوضح مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة الكاثوليكية في سوهاج وجهت عبر منشور رعوى دعوة لكل الأباء الكهنة وأبناء الكنيسة والشعب المصرى منذ أمس بأهمية المشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، وخرج الجميع بحماس.
وذكر أن كل فرد لابد أن يكون له رأى ويعبر عن رأيه مشدداً على أهمية الإيجابية وعدم السلبية، قائلاً "انتخبت اليوم ومعى كتير من الأباء الكهنة والحضور كان كثيراً وهناك حماس كبير لدى المواطنين بأهمية المشاركة، فجميعنا نحب بلادنا ولابد أن يكون لنا دور إيجابى".
وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة