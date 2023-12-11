مشاركة كبيرة لمنتسبى جامعة حلوان بالتصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

محمد صبحى

واصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان متابعته اللجنة المشكلة لمتابعة مشاركة منتسبي الجامعة فى الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

وأكد رئيس الجامعة متابعته لانتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة إلى مقار اللجان الانتخابية وفقاً للجدول الزمني المُعد، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية المختلفة بالجامعة.

كما أعرب الدكتور قنديل عن سعادته بهذه المشاركة المتميزة التى تُعد رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة.

ولفت إلى أن اليوم الثاني شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة في مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن الجامعة وفرت كل التسهيلات لطلابها للإدلاء بأصواتهم، وستواصل ذلك في اليوم الثالث، فى تقديم خدماتها لطلابها تيسيرا لهم لتلبية النداء الوطني فى هذا الاستحقاق الدستورى.

كما احتشد طلاب "أسرة من أجل مصر" واتحاد الطلاب، صباح اليوم، لتشجيع زملائهم على المشاركة السياسية والتوجه للإدلاء بأصواتهم، تحت شعار "انزل .. شارك".

ويستمر التصويت حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 ، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.