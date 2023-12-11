كاهن كنيسة بسوهاج: لازم أشارك فى الانتخابات للحفاظ على وطنى

سوهاج عمرو خلف

قال الكاهن حنانيا كاهن كنيسة الملاك بسوهاج 90 سنة، إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى لأنى رجل وطنى ونزلت وكان لازم أنزل واشارك حتى لو هزحف على بطنى لأنى عايز أعيش بما يرضى فى هذا الوطن الحبيب ولازم أحافظ على وطنى.

كانت اللجان الفرعية في محافظة سوهاج قد فتحت أبوابهاوانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنًا.