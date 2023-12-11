اليوم السابع
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طوابير أمام لجنة الوافدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:22 م
طوابير أمام لجنة الوافدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد.. صور جانب من الطوابير على اللجان الإنتخابية
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد، توافد أعداد كبيرة من الناخبين، منذ صباح اليوم الإثنين، للإدلاء بأصواتهم.
 
وتجمع الناخبون أمام لجنة الوافدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى طوابير طويلة تجاوزت عدة أمتار، حيث رفع الناخبون أعلام مصر متفاعلين مع الأغاني الوطنية التي جرى إذاعتها بمحيط اللجنة، في ظل أجواء احتفالية بين الناخبين.
 
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا، موزعين على 67 مقرا انتخابيا، به 75 لجنة فرعية و5 لجان وافدين.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين. 
 
واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة. 
 
ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.
 
 
 
طوابير-100-متر-أمام-لجنة-الوافدين-بالمنطقة-الاقتصادية--لقناة-السويس-ببورسعيد-(1)
 

طوابير-100-متر-أمام-لجنة-الوافدين-بالمنطقة-الاقتصادية--لقناة-السويس-ببورسعيد-(2)
 

طوابير-100-متر-أمام-لجنة-الوافدين-بالمنطقة-الاقتصادية--لقناة-السويس-ببورسعيد-(3)
 
 

طوابير-100-متر-أمام-لجنة-الوافدين-بالمنطقة-الاقتصادية--لقناة-السويس-ببورسعيد-(4)
 

طوابير-100-متر-أمام-لجنة-الوافدين-بالمنطقة-الاقتصادية--لقناة-السويس-ببورسعيد-(5)
 

طوابير-100-متر-أمام-لجنة-الوافدين-بالمنطقة-الاقتصادية--لقناة-السويس-ببورسعيد-(6)
 
 
 






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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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