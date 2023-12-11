صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لأكثر من 78 ألف مواطن خلال الhنتخابات

قدمت الفرق الطبية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، الخدمة الطبية لعدد 78 مواطن بمحافظة الشرقية، تزامناً مع أول أيام الانتخابات الرئاسية، والتى بدأت أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى غداً الثلاثاء.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية وعددهم 25 مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لعدد 27665 مواطن، وذلك بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلى الصناعى والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم، مضيفاً بأنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 13199 مريض بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية لـ4055 مريض بأقسام الإستقبال والطوارئ، وعدد 532 مريض بالأقسام الداخلية، وإجراء 1408 جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلي بوحدات الكلي الصناعى، وعدد 928جلسة للمرضى بأقسام العلاج الطبيعى، وإجراء 111عملية جراحية للمرضى مابين ذات مهارة، وعمليات كبري ومتوسطة وصغري، وإجراء 1895 حالة أشعة عادية ومقطعية وسونار، وإجراء 4163 فحص معملى، وتقديم الخدمات الطبية لعدد 324 مريض بوحدات العنايات المركزة، وخدمات طب الأسنان لعدد 1043مريض، والخدمة الطبية لـ256 طفل مبتسر بأقسام الحضانات بالمستشفيات.

وأضاف "مسعود" أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم 489 وحدة، قدمت الخدمات الطبية لعدد 30904مواطن تردد عليها أمس بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تطعيم3308 طفل بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لعدد 16133مواطن بمحافظة الشرقية.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة خلال أيام الانتخابات، لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.