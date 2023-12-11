تزايد الإقبال على لجنة الانتخابات الرئاسية بقرية ميت عافية فى المنوفية.. صور

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وأنتخابات الرئاسة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب إنتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابي، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين.
ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابي موزعين على مستوى المحافظة.
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحي الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين
تزايد الإقبال على لجنة الانتخابات الرئاسية بقرية ميت عافيه فى المنوفية (1)
تزايد الإقبال على لجنة الانتخابات الرئاسية بقرية ميت عافيه فى المنوفية (2)
تزايد الإقبال على لجنة الانتخابات الرئاسية بقرية ميت عافيه فى المنوفية (3)
تزايد الإقبال على لجنة الانتخابات الرئاسية بقرية ميت عافيه فى المنوفية (4)
تزايد الإقبال على لجنة الانتخابات الرئاسية بقرية ميت عافيه فى المنوفية (5)
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