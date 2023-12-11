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رئيس نقابة الاتصالات يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:14 م
رئيس نقابة الاتصالات يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية رئيس نقابة الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
كتبت آية دعبس

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أدلى رئيس النقابة العامة للاتصالات محمد حنفي،بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أهمية الانتخابات الرئاسية في تحقيق استقرار البلاد وتعزيز الديمقراطية. كما أكد على أهمية دور الشباب والمؤسسات في بناء مستقبل مصر الزاهر وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
 
وأوضح رئيس النقابة العامة للاتصالات أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية هي فرصة للتعبير عن الرأي والمساهمة في اختيار الرئيس الذي يتولى زمام الأمور في البلاد، كما شدد على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة التكاتف من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار في مصر.
 
وفي الختام، نشير إلى أن مشاركة رئيس النقابة العامة للاتصالات في الانتخابات الرئاسية تأكيد قوي على دور النقابة في دعم العملية الديمقراطية والمساهمة في تحقيق التغيير والتطور في مصر.
 
 
 






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