وقال الدبلوماسيون ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، إن الجمعية العامة ستصوت غدا، على مشروع قرار مقدم من عدد من الدول بعد الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مطلب مماثل في مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية .

وقد اعتمدت الجمعية العامة قرارا، فى أكتوبر، بتأييد 121 صوتا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية".