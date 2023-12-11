اليوم السابع
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حشود أمام لجان انتخابات الرئاسة فى الشرقية بالأعلام المصرية.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:24 م
حشود أمام لجان انتخابات الرئاسة فى الشرقية بالأعلام المصرية.. صور أعلام مصر
الشرقية- فتحية الديب

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حمل المئات من أهالى الشرقية الأعلام المصرية، أثناء توجههم إلى اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد احمد وحيد، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
 
وقد فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية علاوة على تواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهم للجان الإنتخابية.
 
 فيما  بلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأثنين ثان أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية، ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج بالانتخابات الرئاسية.
 
 
بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(1)
بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(1)

بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(2)
بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(2)

بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(3)
بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(3)

بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(4)
بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(4)

بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(6)
بالأعلام-المصرية..-حشود-أمام-لجان-انتخابات-الرئاسة-بالشرقية-(6)
 
 






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