وقام رجال الشرطة بتأمين اللجان وتسيير الحركة المرورية أمامها بسبب التكدس الناجم عن تجمعات الناخبين الذين قاموا بالاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية.

وأكد عدد من الناخبين الحرص على الحضور للجان منذ الصباح الباكر للتصويت قبل تزايد عدد الناخبين، حيث أنهم لم يتمكنوا من التصويت أمس نتيجة الزحام، وفضلوا الانتظار لليوم الثاني .. مؤكدين أن الازدحام الآن لا يشعرهم بالاستياء لأنه مظهر حضاري يعكس حجم وعي المواطن بأهمية ممارسة حقه الدستوري، كما أن روح المصريين المحبة للفن طغت على وقت الانتظار، حيث احتفل الناخبون في مظهر كرنفالي بديع على أنغام الأغاني الوطنية، شاركهم فيه أصحاب السيارات المارة أمام اللجان.