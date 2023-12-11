(أ ش أ)

اصطف عدد كبير من المواطنين منذ الساعة الثامنة صباحا فى طوابير أمام لجان الاقتراع فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية، بمنطقة زهراء مدينة نصر والحى العاشر، وتبادلوا أطراف الحديث حول الأوضاع المؤسفة فى قطاع غزة، داعين الله أن يمن على الأشقاء فى القطاع بالأمن والسلام.

وقام رجال الشرطة بتأمين اللجان وتسيير الحركة المرورية أمامها بسبب التكدس الناجم عن تجمعات الناخبين الذين قاموا بالاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية. وأكد عدد من الناخبين الحرص على الحضور للجان منذ الصباح الباكر للتصويت قبل تزايد عدد الناخبين، حيث أنهم لم يتمكنوا من التصويت أمس نتيجة الزحام، وفضلوا الانتظار لليوم الثاني .. مؤكدين أن الازدحام الآن لا يشعرهم بالاستياء لأنه مظهر حضاري يعكس حجم وعي المواطن بأهمية ممارسة حقه الدستوري، كما أن روح المصريين المحبة للفن طغت على وقت الانتظار، حيث احتفل الناخبون في مظهر كرنفالي بديع على أنغام الأغاني الوطنية، شاركهم فيه أصحاب السيارات المارة أمام اللجان.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح أمس، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.