توافد كبير من الناخبين على لجان أسيوط فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

توافد عدد كبير من المواطنين علي لجان الانتخابات في محافظة أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 الجاري حيث اصطف المواطنين أمام اللجان بعد فتحها وفقا للمواعيد الرسمية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحا ، وظهرت الطوابير بكثافة أمام اللجان وكان للمرأة الأسيوطية حضورا كبيرا مع بداية اليوم اليوم الثاني للإنتخابات ،وخاصة كبار السن اللاتي حرصن علي المشاركة بشكل كبير في هذه الانتخابات

وكانت محافظة أسيوط قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية حيث تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية وتيسير الحركة المرورية وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

يذكر أن محافظة أسيوط بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كما تم الانتهاء من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة .