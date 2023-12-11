توافد السيدات على اللجان الانتخابية لليوم الثانى فى جنوب سيناء

جنوب سيناء فايزة مرسال

شهدت لجان جنوب سيناء، إقبالًا كثيفًا من الناخبين في الساعة الأولى من فتح اللجان اليوم الاثيين انتخابات الرئاسة 2024 ، المستمرة لمدة ثلاثة ايام في الفترة من 10 -12 ديسمبر الجاري، وسط تكثيف أمني.

وتصدر المشهد في عدد من لجان الانتخابات السيدات حيث حرصن على المشاركة في الانتخابات بقوة في أول ساعة من فتح اللجان، ونظم المواطنون حشود كبيرة للمشاركة في الانتخابات حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثيين أبوابها أمام الناخبين، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان الانتخابية من قوات الجيش والشرطة، فى اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة في الداخل بعد وصول القضاة في مواعيدهم لمقار اللجان وبدء عمل اللجان وفتحها أمام الناخبين.

وشهدت اللجان بطورسيناء الاقبال الكثيف من قبل السيدات على لجنة الشهيد "عمرو شكري" الخاصة بالسيدات في العاصمة طور سيناء، وامتدت طوابير الانتظار عشرات الأمتار، وسط دور فعال للشرطة النسائية وتوافدالرجال على لجنة طة حسين للإدلاء بأصواتهم.

من جانبه وجه اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية مع التشديد على رؤساء المدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزا انتخابيا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخب تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، و مدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.