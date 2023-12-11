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المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد مدرسة الشهيد أحمد زكى بالفيوم.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:03 م
المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد مدرسة الشهيد أحمد زكى بالفيوم.. صور المرشح الرئاسي حازم عمر
الفيوم رباب الجالي

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تفقد المرشح الرئاسى المهندس حازم عمر سير الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد أحمد زكى للتعليم للبنات بمدينة الفيوم.
 
واستقبله الناخبون حاملين أعلام مصر ومرددين للزغاريد والهتفات، وقال المرشح الرئاسي إن الفيوم في حالة انتفاضة وأنه متفائل بكل ما شاهده من مشاركات إيجابية فعالة فى الانتخابات الرئاسية.
 
واستمر إقبال الناخبين بمحافظة الفيوم علي لجان الاقتراع بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث استمرت الطوابير أمام اللجان بمدن وقري المحافظة، وظهرت مشاركات الشباب في الانتخابات بوضوح اليوم، حيث وقفوا حاملين الإعلام ومرددين الهتافات الاحتفالية.
 
جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.
 
وأشار الدكتور أحمد الانصاري  محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات، وكذا تفعيل دور غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، والإبلاغ عن وجود أي مشكلة داخل الدوائر الانتخابية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني من مسئولي الأزمات بالوحدات المحلية لتلافي وجود أي مشكلة، مضيفاً أن غرفة الأزمات منعقدة على مدار الساعة بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن للتدخل الفوري في حالة الطوارئ. 
 
ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابى.
 
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-مدرسة-الشهيد-أحمد-زكي-بالفيوم-(2)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-مدرسة-الشهيد-أحمد-زكي-بالفيوم-(2)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-مدرسة-الشهيد-أحمد-زكي-بالفيوم-(3)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-مدرسة-الشهيد-أحمد-زكي-بالفيوم-(3)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-مدرسة-الشهيد-أحمد-زكي-بالفيوم-(4)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-مدرسة-الشهيد-أحمد-زكي-بالفيوم-(4)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-مدرسة-الشهيد-أحمد-زكي-بالفيوم-(5)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-مدرسة-الشهيد-أحمد-زكي-بالفيوم-(5)

 







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