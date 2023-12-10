تخصيص 10 لجان انتخابية للوافدين من خارج محافظة الشرقية للإدلاء بأصواتهم

الشرقية - إيمان مهنى

خصصت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 10 لجنة انتخابية، للوافدين من خارج المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فيها، وذلك فى: "الزقازيق، العاشر من رمضان، بلبيس، الصالحية الجديدة، فاقوس"، من إجمالى 1016 لجنة فرعية موزعة على مستوى المحافظة.

واللجان على النحو التالي: فى مدينة الزقازيق "مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية فى ميدان الزراعة، مدرسة الشهيد أحمد وحيد التجريبية بنين بمنطقة فيلات الجامعة "، وفى مدينة العاشر من رمضان ثلاث لجان " مدرسة السادات الثانوية بنات مجاورة 5، والمدرسة الثانوية بنين المجاورة 38، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية للغات المجاورة 65"، وفى مركز بلبيس المدرسة الإعدادية بقرية السلام، ومدرسة الشعب الإبتدائية بقرية بساتين الإسماعيلية" وفى فاقوس لجنة مدرسة النصر الابتدائية بقرية الصالحية القديمة، وفى الصالحية الجديدة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بالمجاورة 4، ومدرسة الشاملة للتعليم الأساسى مجاورة 11.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية والهيئات، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحى، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة خلال أيام الانتخابات، لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.