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حملة المرشح حازم عمر تشكل غرفة عملياتها وتدعو للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع

الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:01 م
حملة المرشح حازم عمر تشكل غرفة عملياتها وتدعو للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع حازم عمر
كتب كامل كامل - إيمان علي

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أعلنت حملة المرشح الرئاسى المهندس حازم عمر، أنه تم بدء عمل غرفة العمليات المركزية بالتزامن مع بداية الصمت الانتخابى، حيث تم الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات بـ26 محافظة وفرق عمل ومناديب بجميع المراكز والأقسام والقرى والنجوع.

 

وأضافت أن غرفة العمليات المركزية تتكون من 50 شابا وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25، لافتا إلى أنه سيكون العمل على مدار الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 8 /12/ 2023 حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/ 12/ 2023.

 

وأشارت إلى أنه سيستمر التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد ادق تفاصيل العملية الانتخابية، مؤكدة أنه وقد تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيسيتة وتجهيز قاعة بعدد كافى من اجهزة الحاسب الالى وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom

 

وتتمثل اختصاصات غرف العمليات فى:-

1- التواصل على مدار الساعه مع غرفة العمليات ومسؤولى تواصل المحافظات بالأمانة المركزية. 

2- استلام التعليمات من الغرفة المركزية ونقلها إلى المراكز والمناديب ومتابعة التنفيذ.

3- رصد المشاكل باللجان والعمل على حلها ورفع ما يصعب التعامل معه على مستوى المحافظة إلى غرفة العمليات المركزية.

4- متابعه الكثافة التصويتية باللجان 

5- عمل تقرير تحليلى على مدار الساعة عن مسار العملية الانتخابية ورفع تقرير يومى.

6- متابعة المناديب والأعضاء التنظيمين والشباب المتواجد أمام المقار الانتخابية.

7-إرسال صور وتغطية العملية الانتخابية على مدار الساعة

 

وتابعت قائلة: "ننتهز هذه الفرصة ونجدد دعوتنا للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضارى "مصر أولا.. مصر دائما".







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