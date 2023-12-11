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الحاجة عزيزة 72 سنة: نزلت انتخب عشان الراجل اللي بيخاف علينا.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:32 ص
الحاجة عزيزة 72 سنة: نزلت انتخب عشان الراجل اللي بيخاف علينا.. صور الحاجة عزيزة 72 سنة
كتب أحمد إسماعيل

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أدلت الحاجة عزيزة البالغة من العمر 72 عاما، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة أوسيم الابتدائية، فى يومها الثاني . 
 
وقالت الحاجة عزيزة أنها أصرت على نزول الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوتها، لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونه راعى "الغلابة وعلشان بيخاف على البلد".
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
 
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
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