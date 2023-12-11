البيت الأبيض: واشنطن قلقة إزاء استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض

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صرح جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق إزاء التقارير الجديدة التي تفيد بأن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم على لبنان.



وقال المتحدث الأمريكي -في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "لقد إطلعنا على التقارير حول ذلك، وبالتأكيد نشعر بالقلق إزاء نحوه"، مؤكدا "وسنقوم بتقصي الأمر لمحاولة معرفة المزيد".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم التذكير بأن الفسفور الأبيض له فائدة عسكرية مشروعة... ومن الواضح أنه في أي وقت نقدم فيه مواد مثل الفسفور الأبيض إلى جيش آخر، فإننا نتوقع تمامًا أنه سيتم استخدامه بما يتماشى مع تلك الأغراض المشروعة، وبالتوافق مع قوانين النزاعات المسلحة".



وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية في تقرير لها يوم الاثنين أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفسفور الأبيض الذي زودته به الولايات المتحدة في هجوم أكتوبر في جنوب لبنان والذي أدى إلى إصابة تسعة مدنيين على الأقل.