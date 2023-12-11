وذكر مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الروسي - في بيان اليوم الاثنين، أن "جهاز الأمن الفيدرالى الروسى تمكن، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، من إحباط نشاط شبكة سرية متفرعة عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

وأضاف البيان أن "هذه الشبكة أنشئت بتوجيهات من الغرب في جمهورية القرم لتنفيذ أعمال إرهابية مدوية ضد ممثلي سلطات الدولة وعسكريي القوات المسلحة الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، وكذلك ضد منشآت النقل والبنية التحتية للطاقة في شبه الجزيرة".

وأوضح أنه "تم تحديد هوية أفراد جهازي الاستخبارات العسكرية والأمن العسكري الأوكرانيين، الذين وجهوا شبكة العملاء هذه في القرم".