وأضاف يوسوف - في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراين فورم": "نتحدث في الوقت الراهن عن استمرار العمل المخطط لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية لتجريد شبه جزيرة القرم من الروس"، موضحًا أنه سيتم بالتأكيد تقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وأكد يوسوف أن الدولة الأوكرانية وحركة المقاومة وجميع مكونات قوات الأمن والدفاع الأوكرانية ينشطون في جزيرة القرم بشكل قانوني تماماً، ووفقًا للقانون الدولي، وداخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا، على حد تعبيره.