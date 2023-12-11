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الأمم المتحدة فى مصر: جهود إغاثة غزة ما كانت لتتم دون دعم حكومة القاهرة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:42 م
الأمم المتحدة فى مصر: جهود إغاثة غزة ما كانت لتتم دون دعم حكومة القاهرة وفد من مجلس الأمن فى مصر
كتبت ريهام عبد الله

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أشادت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إيلينا بانوفا، بجهود مصر في إدخال المساعدات ودعم أهل قطاع غزة، في ظل ظروف الحرب القاسية التي يعانون منها، وذلك في إحاطة لوفد مجلس الأمن الدولى الذى يزور مصر حاليا.

ونشر الحساب الرسمي للأمم المتحدة في مصر، تغريدات عبر "إكس"، وقال المنشور: "استمع وفد مجلس الأمن  إلى إحاطة من فيليب لازرينى، ولاين هيستينجز، حول الوضع في غزة، فيما سلطت ايلينا بانوفا، الضوء على العملية الإنسانية من الجانب المصري، حيث لفتت إلى أن جهود الإغاثة ما كانت لتتم دون دعم حكومة مصر، والهلال الأحمر المصرى، وسخاء شعب مصر الذي قدم نصف المساعدات".

وتابع: "أعضاء وفد مجلس الأمن الذين يقومون بزيارة ميدانية إلى العريش ورفح في مصر، في جهد ينصب على متابعة عملية الاستجابة الإنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة، يقفون دقيقة صمت حدادا على أرواح الزملاء من موظفي وكالة الأونروا الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر".

الأمم المتحدة فى القاهرة
الأمم المتحدة فى القاهرة

مركز الأمم المتحدة للاعلام فى القاهرة
مركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة
 
وفد مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على أرواح موظفو الأونروا فى غزة
وفد مجلس الأمن يقف دقيقة حدادا على أرواح موظفو الأونروا فى غزة
 
وفد مجلس الأمن
وفد مجلس الأمن
 
وفد من مجلس الأمن فى مصر
وفد من مجلس الأمن فى مصر

وفى سياق متصل، استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد مجلس الأمن الدولي خلال وصوله مطار العريش الدولي، في حضور مساعد وزير الصحة المصري ووزيرة الصحة الفلسطينية ووزير التضامن الفلسطيني ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

واستعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وارسال المساعدات الي قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر اكبر داعم للقضية الفلسطينية. أضاف المحافظ أن وفد مجلس الامن سوف يقوم بزيارة تفقدية لشاحنات المساعدات امام معبر رفح البري والمساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.







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اليوم السابع بلس



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