اليوم السابع
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استئناف التصويت في الانتخابات الرئاسية بمنطقة القومية وسط حشود كبيرة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:20 م
استئناف التصويت في الانتخابات الرئاسية بمنطقة القومية وسط حشود كبيرة زيادة الإقبال فى العجوزة - القومية
كتب أحمد جمعة

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إقبال ملحوظ شهدته اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بعد انتهاء الاستراحة بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.

زيادة الاقبال فى القومية العجوزة
زيادة الاقبال فى القومية العجوزة

 

وفى لجان التصويت فى مدرسة القومية فى العجوزة، شهدت اللجان إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بالتصويت فى الانتخابات وسط أجواء احتفالية مبهجة.

 

وتوافد العديد من الناخبين حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية، وعدم رصد أي شكاوي من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

 

وأكد عدد من الناخبين لـ"اليوم السابع" أن مشاركتهم فى الانتخابات جاءت تعبيراً عن حرصهم علي ممارسة حقهم الدستوري، وللتأكيد علي ضرورة دعم مؤسسات الدولة فى ظل الظروف المضطربة التي تحيط بمصر، لاسيما الحرب الدائرة فى قطاع غزة ، وغير ذلك من التحديات الإقليمية والدولية.

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

 

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

 

 

 







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