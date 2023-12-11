أخبار مصر.. إقبال كبير على المشاركة فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها بدأ اليوم الثانى للتصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية، وخطفت العديد من المشاهد الوطنية الأنظار خلال الساعات الأولى داخل اللجان الانتخابية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير من جموع الناخبين على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر
يوم جديد بحب مصر.. إقبال كبير على المشاركة ثانى أيام انتخابات الرئاسة
بدأ اليوم الثانى للتصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية، وخطفت العديد من المشاهد الوطنية الأنظار خلال الساعات الأولى داخل اللجان الانتخابية أبرزها:
حضور قوى لكبار السن فى ثانى أيام الانتخابات لا سيما ظهور العديد من المسنات برفقة أحفادهن، ولعبت الشرطة دورا كبيرا فى تسهيل مهمة الاقتراع على كبار السن وذوى الهمم.
كما شهدت اللجان حضورا نسائيا كثيفا وبرزت مشاركة المسنات على الكراسى المتحركة، وتصدرت طوابير العمال والفلاحين عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأكدوا فى تصريحاتهم أنهم جاءوا للمشاركة فى العملية الانتخابية من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.
المجمعات الاستهلاكية تبدأ صرف 2 كيلو سكر إضافى لبطاقة التموين
بدأت المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .
الشباب يزينون المشهد الانتخابى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية
مسيرة حاشدة لآلاف الطلاب بجامعة القاهرة للدعوة للمشاركة بالانتخابات.. صور
حملة المرشح عبد الفتاح السيسى: لم نرصد أى تجاوزات أو مخالفات باليوم الأول للانتخابات
حملة عبدالسند يمامة لـ"اليوم السابع": الشباب شاركوا بقوة فى الانتخابات
حملة فريد زهران: لم نرصد مخالفات تطعن فى نزاهة العملية الانتخابية
وفد من حملة حازم عمر يتفقد لجان منشأة البكارى.. ويؤكد: لم نرصد تجاوزات
جيش الاحتلال: مقتل 3 من جنودنا فى غزة ليرتفع العدد إلى 7 قتلى منذ الصباح
أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ثلاثة من جنوده في غزة ليرتفع العدد إلى 7 قتلى منذ صباح اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
طقس اليوم.. لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة
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