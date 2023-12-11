اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:07 م
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أخبار مصر.. إقبال كبير على المشاركة فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:00 م
أخبار مصر.. إقبال كبير على المشاركة فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية المشاركة فى انتخابات الرئاسة

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها بدأ اليوم الثانى للتصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية، وخطفت العديد من المشاهد الوطنية الأنظار خلال الساعات الأولى داخل اللجان الانتخابية.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

الوطنية للانتخابات: إقبال كبير من جموع الناخبين على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات: "إن هناك إقبالا من جموع الناخبين على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر ومستمر في معظم لجان الجمهورية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".
 

يوم جديد بحب مصر.. إقبال كبير على المشاركة ثانى أيام انتخابات الرئاسة

بدأ اليوم الثانى للتصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية، وخطفت العديد من المشاهد الوطنية الأنظار خلال الساعات الأولى داخل اللجان الانتخابية أبرزها:

حضور قوى لكبار السن فى ثانى أيام الانتخابات لا سيما ظهور العديد من المسنات برفقة أحفادهن، ولعبت الشرطة دورا كبيرا فى تسهيل مهمة الاقتراع على كبار السن وذوى الهمم.

كما شهدت اللجان حضورا نسائيا كثيفا وبرزت مشاركة المسنات على الكراسى المتحركة، وتصدرت طوابير العمال والفلاحين عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأكدوا فى تصريحاتهم أنهم جاءوا للمشاركة فى العملية الانتخابية من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.

 

المجمعات الاستهلاكية تبدأ صرف 2 كيلو سكر إضافى لبطاقة التموين

بدأت المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  بزيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .

 

الشباب يزينون المشهد الانتخابى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

سيطر الشباب على المشهد الانتخابي منذ اللحظة الأولى لانطلاق سباق الانتخابات الرئاسية، وعلى اليوم الثاني على التوالي يستحوذ الشباب على نسبة المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، فقد شهدت لجنة مدرسة القومية المشتركة بمصر الجديدة، طوابير من الشباب والفتيات، منذ  الساعات الأولى لفتح اللجنة  أبوابها، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم .
 
 

مسيرة حاشدة لآلاف الطلاب بجامعة القاهرة للدعوة للمشاركة بالانتخابات.. صور

احتشد الآلاف من شباب وطلاب جامعة القاهرة في مسيرات وطنية حاشدة داخل جامعة القاهرة، بالأغاني الوطنية والأعلام المصرية، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأكيد أهمية التصويت لاختيار رئيس مصر القادم في تلك المرحلة المهمة.
 

حملة المرشح عبد الفتاح السيسى: لم نرصد أى تجاوزات أو مخالفات باليوم الأول للانتخابات

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي استمرارها في عقد غرفة عملياتها المركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية  2024 في يومها الثانى، مؤكده استمرار التوافد الكبير على اللجان وقت فتحها لليوم الثاني.  
 

حملة عبدالسند يمامة لـ"اليوم السابع": الشباب شاركوا بقوة فى الانتخابات

قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، إن غرفة العمليات المركزية للحملة تتابع منذ انطلاق التصويت للناخبين من صباح اليوم الإثنين، على مستوى محافظات الجمهورية،  خلال التنسيق مع المندوبين بمختلف اللجان الانتخابية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أية مخالفات تعرقل من سير العملية الانتخابية.
 
 

حملة فريد زهران: لم نرصد مخالفات تطعن فى نزاهة العملية الانتخابية

أكد  عبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب العدل، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة العمليات تواصل متابعة سير العملية الانتخابية، ورصد أي معوقات تواجه الناخبين ومحاولة تذليلها لتشجيع الجميع علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلي أن الحملة لم ترصد أى تدخل في مسار العملية الانتخابية.
 

 

وفد من حملة حازم عمر يتفقد لجان منشأة البكارى.. ويؤكد: لم نرصد تجاوزات

مر وفد ومجموعة من ممثلى حملة المرشح الرئاسي حازم عمر وحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الجيزة على اللجان الانتخابية بمركز الصحة بمنشأة البكارى بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتأكد من التيسيرات المقدمة للمواطنين ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024. 
 

 

جيش الاحتلال: مقتل 3 من جنودنا فى غزة ليرتفع العدد إلى 7 قتلى منذ الصباح

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ثلاثة من جنوده في غزة ليرتفع العدد إلى 7 قتلى منذ صباح اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

 

طقس اليوم.. لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 

 







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