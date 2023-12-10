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وزير التجارة يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية ويؤكد خطوة مهمة لاستكمال بناء الدولة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:39 ص
وزير التجارة يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية ويؤكد خطوة مهمة لاستكمال بناء الدولة المهندس أحمد سمير خلال الإدلاء بصوته
كتب إسلام سعيد

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أدلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمدينة 6 أكتوبر، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة ذات الدور السياسي والاقتصادي الرائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي فضلاً عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين لتجاوز تداعيات الأزمات  الاقتصادیة العالمية الحالية. 
 
وأوضح الوزير أن المشاركة الإيجابية بهذه الانتخابات تسهم في تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر والتي تؤكد للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات ساهمت في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في مختلف القطاعات فضلاً عن ارتفاع مؤشرات أداء شتى المجالات الإنتاجية المصرية.
 
ولفت سمير إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من شأنها الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بمكانة مصر وتعزيز عوامل الاستقرار الاجتماعي.
 
وحث الوزير جموع الشعب المصري على المشاركة البناءة في هذا العرس الديمقراطي للمساهمة في بناء الأمة من خلال التعبير عن إرادته الحرة.
 






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