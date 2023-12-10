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وزيرة التضامن: توفير سيارات مجهزة لنقل ذوى الإعاقة إلى اللجان الانتخابية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:59 ص
وزيرة التضامن: توفير سيارات مجهزة لنقل ذوى الإعاقة إلى اللجان الانتخابية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024


جاء ذلك خلال إدلاء الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 التى انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك فى لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن قامت بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تنتشر تلك السيارات في كافة الميادين ومحافظات الجمهورية المختلفة، ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المسنين

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ساهمت في طباعة البطاقات الانتخابية بطريقة "برايل" للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للمساهمة في إتاحة اللجان الانتخابية ليستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه إلى اللجان مقار الانتخاب.

وزيرة التضامن تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024
وزيرة التضامن تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024

 
وتابعت: كما قدمت الرائدات الاجتماعيات واللاتي يقدر عددهن بـ15 ألف رائدة اجتماعية التوعية للمواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، حيث نفذت الرائدات الاجتماعيات ما يزيد على مليون زيارة للأسر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بعدد من المحاور حول الحق في المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، والدور الهام للمرأة المصرية في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع، كما قامت الرائدات الاجتماعيات بالتوعية بمن يحق لهم التصويت واستعراض مراحل العملية الانتخابية.

وزيرة التضامن خلال الإدلاء بصوتها الانتخابى
وزيرة التضامن خلال الإدلاء بصوتها الانتخابى

 







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