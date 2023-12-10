هل يمكن تناول الأطعمة المحتوية على العفن مثل الخبز والمكسرات؟.. دراسة تجيب

كتبت أمل علام

يحذر الخبراء من أن تناول العفن على المكسرات والحبوب والتفاح قد يسبب تلف الكبد، حيث يمكن أن يكون قطع الجزء المتعفن من الجبن الصلب آمنًا، لكن ليس الجبن الطري، لكن هل تعلم أنه مع بعض الأطعمة، قد يكون من غير الضار إزالة البقع المتعفنة، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

لا تحاول فعل ذلك بالخبز

ووفقًا للدكتور ريتشارد فوكس، أخصائي سلامة الأغذية من جامعة جرينتش، الذي يقول ما هي الأطعمة التي لا يزال بإمكانك تناولها، حتى عندما تكون متعفنة، وما الذي يجب أن يوضع مباشرة في سلة المهملات، موضحًا أن الخبز ينمو فيه العفن بجميع أنحائه وليس فقط على السطح.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه لا ينبغي تناول الأطعمة التي من الواضح أنها متعفنة أو تحتوي على العفن، وفقًا لوكالة معايير الأغذية (FSA)، وهذه النصيحة مهمة بشكل خاص للأشخاص في الفئات الضعيفة، مثل الأطفال، والحوامل، والذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا وأي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة، موضحا، إن استهلاك العفن - وهو مجرد فطر مجهري من الناحية الفنية - يمكن أن يصيبنا بالمرض.

تجنب الحبوب المتعفنة والمكسرات والتفاح

وأضاف الدكتور فوكس، إنه يمكن أن تكون المكسرات والحبوب والتفاح من أخطر الأطعمة التي يمكن تناولها، وذلك إذا وجدت بقعة من العفن عليها، مضيفًا: أنه "قد يكون لدى المستهلكين حساسية تجاه العفن أو يصابون بأمراض تنفسية إذا تعرضوا له"، كما يمكن للعفن أن ينتج مركبات سامة تسمى السموم الفطرية، حيث يمكن للسموم الفطرية، التي توصف بأنها "خطيرة للغاية"، أن تثبط جهاز المناعة وتؤدي إلى مشاكل في الإنجاب، وقد تم ربط بعضها بالسرطان.

أكد الدكتور فوكس: إنه نادراً ما يكون لها تأثيرات حادة، لكنها قد تحدث على مدى فترة طويلة من التعرض"، موضحا، إن الفواكه والخضروات الناعمة، مثل الطماطم أقل مقاومة للعفن من الفاكهة أو الخضار الأكثر صلابة مثل الجزر ، ومع ذلك، من المعروف أن الأفلاتوكسين، وهو النوع الأكثر ضررًا من السموم الفطرية، يسبب هذه المضاعفات الشديدة.

يتم إنتاجه عن طريق نوعين من العفن Aspergillus flavus وAspergillus parasiticus ويمكن العثور عليه في المكسرات المتعفنة والأرز والتوابل والزيوت النباتية وحبوب الكاكاو، في الجرعات الكبيرة، يمكن أن تكون الأفلاتوكسينات مهددة للحياة.

وأوضحت الصحيفة، إن الباتولين هو سم فطري آخر يمكن أن ينمو على التفاح المتعفن، وإذا تم تناوله فإنه يمكن أن يسبب "الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي والقيء"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

تجنب الجبن الطري المتعفن والتوت والخبز

على الرغم من أن العفن ليس بهذه الخطورة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يجعلك تشعر بالتوعك إذا تم تناوله، ولجعل الأمور أكثر تعقيدا، يحذر الدكتور فوكس من أن العفن الذي يمكنك رؤيته على سطح الطعام لا يمثل الحجم الكامل للمشكلة، فيمكن أن تكون جراثيم العفن قد غزت المنتج بعمق، موضحا، ينتج العفن جزيئات مجهرية تشبه الخيوط يمكن أن تنتشر في الطعام، لذلك، فإن ما يظهر على السطح قد لا يمثل المدى الكامل للتلوث بالعفن، كلما كان الطعام طريًا، كان من الأسهل على العفن أن يخترق سطحه، إن إزالة العفن من كتلة الجبن الصلب وحوالي 2.5 سم حولها يمكن أن يجعلها آمنة للأكل، ولكن الجبن الأزرق، آمن للأكل، إن إزالة العفن من كتلة الجبن الصلب وحوالي 2.5 سم حولها يمكن أن يجعلها آمنة للأكل.

على سبيل المثال، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل التوت العصير أو المربى أو حتى الجبن الطري، تشجع العفن على الانتشار بشكل أعمق.

الخبز هو سبب آخر، حيث أن بنيته المسامية تسمح للخيوط بالنمو فيه، وهذا يعني أنه عندما تجد قطعة صغيرة من العفن، فمن المحتمل أن تكون موجودة في وعاء المربى أو وعاء الفاكهة بالكامل، حتى لو كانت مرئية فقط على السطح، لكن بعض أنواع الجبن آمنة .

أحد الأطعمة الوحيدة التي يمكنك تناولها حتى لو كانت متعفنة هو الجبن الصلب

وأضاف: "الأطعمة الصلبة والكثيفة مثل الأجبان الصلبة أو الفواكه والخضروات الصلبة أكثر مقاومة لاختراق العفن، لذا يمكن قطع العفن واستهلاك الطعام"، لكي تكون آمنًا، يوصي الدكتور فوكس الأشخاص بقطع حوالي 2.5 سم من الطعام حول وتحت المنطقة المتعفنة، ومع ذلك، عندما يتم استخدام العفن خصيصًا لصنع منتج، مثل الجبن الأزرق، فهو آمن للأكل.