مواطنون: صوتنا أمانة لخلق مستقبل أفضل لنا ولأولادنا والمشاركة بالانتخابات ضرورة

كتبت : أماني سمير

أشاد عدد من المواطنين بسير الانتخابات الرئاسية بصورة سهلة، وتنظيم جيد، وبإقبال عدد كبير من الموطنين على المشاركة وحرصهم على ذلك.

قال أحد المواطنون ويدعي عماد ميخائيل وأسرته أنه سعيد جدا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة مصطفى كامل المتميزة بمحافظة الجيزة قسم العمرانية، موضحا أن السبب الرئيسي وراء مشاركته هو أن صوته أمانة تجاه مصر الحبيبة، ويجب علي المصريين بمختلف طوائفهم استكمال مرحلة البناء من أجل مستقبل أفضل لنا ولأولادنا وأحفادنا متمنيا أن يكون القادم أفضل من خلال جني ثمار ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية .

وشاركته الرأي المواطنة فوزية عبد التواب والمواطنة علياء صادق، مؤكدين أن اليوم هو عرس مصر والمصريين والمشاركة في الانتخابات هي أبسط ما نستطيع تقديمه لبلدنا مصر.

وكشف كل من المواطن عماد أنور والمواطنة ماريان جرجس والمواطن عماد حبيب عن سعادتهم البالغة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 خاصة وأن المواطن المصري أصبح له صوت يعتد به في انتخابات رسمية مقارنة بالسابق، موضحين أن قيمة المشاركة للجميع قيمة كبري لوطن كبير مصر وهذا حق يكفله الدستور من أجل وطن أكثر إزدهارا .

يذكر أن القضاة المشرفين على اللجان قد تواجدوا منذ الصباح للتأكد من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها .