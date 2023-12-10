مندوبو الهلال الأحمر المصرى يساعدون المسنين للإدلاء بأصواتهم فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، تواجد مندوبي الهلال الأحمر المصري، وقيامهم بمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الهمم وتوصيلهم إلى لجانهم الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم.

وقال محمود كمال ياسين متطوع الهلال الاحمر المصري في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تواجد اليوم ضمن المتطوعين المنتشرين امام اللجان الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقري محافظة الفيوم، مشيرا الي ان دورهم يتضمن تقديم الإسعافات الأولية في احتياج أي ناخب لها، ومساعدة كبار السن وذوي الهمم في قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كل في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات، إلى جانب تكثيف المرور الميداني من مسئولي الأزمات بالوحدات المحلية لتلافي وجود أي مشكلة.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي.