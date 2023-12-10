"ممشى قناة السويس".. ديكورات ملكية لاستقبال سياح بورسعيد "صور"

بورسعيد - محمد عزام

يتجمل ممشى قناة السويس لاستقبال سياح مصر بشكل عام وبورسعيد خاصة، كما يُعد متنزه هام لكل الأهالى والزوار من المحافظات الأخرى، فتم تزيين الممشى بالمقاعد الديكورية والعواميد ذات الطابع الملكى الرائعة، هذا بالإضافة إلى المساحات الخضراء واللاند سكيب وتمثال "أم الدنيا" الذى يزين وسط ساحة مصر.

وتقع "ساحة مصر" التى على أحد جناباتها ممشى المجرى الملاحى لقناة السويس، فى نطاق حى الشرق، وتتلألأ الأغانى الرومانسية التى تعجب الأهالى، من خلال مكبرات صوت مثبتة أعلى أعمدة الإنارة ذات الطراز التراثى المنشأة.

ولاقت منطقة ميناء بورسعيد السياحى لاسيما" ساحة مصر" التى أصبحت قِبلة لمن يريد إلتقاط صور تذكارية فوتوغرافية فى زفافه، حيث يقبل الكثيرين من الشباب والفتيات على الذهاب قبل مراسم زفافهم بالفستان الأبيض البدلة السوداء لعمل جلسة تصوير "سيشن" تظل معهم طوال العمر كتذكار فى هذا المكان المميز.

وعن ممارسة رياضة" الإسكيت"، تذهبن الفتيات والشباب أيضاً والأطفال إلى ساحة مصر، فالأرضيات ممهدة لممارستها وتم تخصيص مكان لها داخل الساحة فى أمان وبعيداً عن طريق سير السيارات.

ويحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تفقد الممشى السياحى وساحة مصر ويلتقى مع المواطنين لمعرفة آرائهم حول أعمال التطوير التى جرت بالمنطقة والذين أكدوا على التغيير والطفرة الحقيقية التى جرت على أرض بورسعيد.

وظهرت الساحة، بشكل حضارى وجمالى يعكس جهود الأجهزة التنفيذية، وشملت أعمال التطوير إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، ويمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير التى شهدتها ساحة مصر، تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمى "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلاً عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخى لمحافظة بورسعيد بشكل حضارى مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافى ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، مؤكداً أن التطوير يقوم على الطابع الجمالى والطابع التاريخى الذى تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها بالكامل سياحيا على أعلى مستوى بما يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، لتصبح تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.

تمثال الساحه



الزرع في الحديقه



الزرع في حديقة التاريخ



الزرع



الساحه



تمثال ساحة مصر



تمثال مصر



زرع الحديقه



زرع المساحات الخضراء



ساحة مصر ببورسعيد



طرقات الساحة



طرقات ولاند سكيي



لاند سكيب