تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية ل قناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن الملح وخام الكلينكير والصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينةM EDSKY القادمة من الاسكندريه لشحن 51 ألف طن من الملح والتصدير إلى كرواتيا.

كما وصل الميناء السفينة LIBERTY ISLAND القادمة من ميناء الأدبية وذلك لشحن 60 الف طن من خام الكلينكير إلى أسبانيا.

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة ENDELO SWAN القادمة من اليونان لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة NEZHA القادمة من تركيا لتفريغ 4170 طن رخام بالميناء وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى دمياط.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.