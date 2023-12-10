اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصطفى وزيرى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية ويؤكد: واجب وطنى وحق دستورى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:56 م
مصطفى وزيرى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية ويؤكد: واجب وطنى وحق دستورى الدكتور مصطفى وزيري خلال الإدلاء بصوته
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الرؤية بـ6 أكتوبر.

وعقب الإدلاء بصوته كتب الدكتور مصطفى وزيري عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "التصويت واجب وطني وحق دستوري، سعيد بمشاركتي بالإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية".

409543771_875862997329276_216919047778029518_n

الدكتور مصطفى وزيري خلال الإدلاء بصوته 

 
409609722_875862993995943_3596434053881608254_n

الدكتور مصطفى وزيري خلال الإدلاء بصوته 

 
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة