مصطفى وزيرى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية ويؤكد: واجب وطنى وحق دستورى

كتب محمد أسعد

أدلى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الرؤية بـ6 أكتوبر.

وعقب الإدلاء بصوته كتب الدكتور مصطفى وزيري عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "التصويت واجب وطني وحق دستوري، سعيد بمشاركتي بالإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية".

الدكتور مصطفى وزيري خلال الإدلاء بصوته

الدكتور مصطفى وزيري خلال الإدلاء بصوته

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.