مستشار رئيس الجمهورية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس.. صور

أدلى الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بصوته منذ قليل، فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.
وأكد الأزهرى، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ووضع متأزم للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن الواجب الوطنى الأول أن يبادر كل مصرى بالمشاركة الايجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والاعتزاز بهذا الاستحقاق الدستوري والوطنى.
وجدَّد دعوته إلى الشعب المصرى بأهمية مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي.
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (1)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (2)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (3)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (4)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (5)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة