اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار رئيس الجمهورية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:27 م
مستشار رئيس الجمهورية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس.. صور أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بصوته منذ قليل، فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.
 
وأكد الأزهرى، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ووضع متأزم للقضية الفلسطينية.
 
وأوضح أن الواجب الوطنى الأول أن يبادر كل مصرى بالمشاركة الايجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والاعتزاز بهذا الاستحقاق الدستوري والوطنى.
 
وجدَّد دعوته إلى الشعب المصرى بأهمية مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي.
 
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (1)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (1)

أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (2)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (2)

أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (3)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (3)

أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (4)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (4)

أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (5)
أسامة الأزهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (5)

 







انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات

أسامة الأزهرى

مستشار رئيس الجمهورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة