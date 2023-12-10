التنسيقية: رصدنا إقبالا كثيفا فى معظم المحافظات ولا يوجد أى مخالفات مؤثرة

كتب محمد السيد الشاذلى

تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية ويبلغ عدده نحو قرابة 20 ألف متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين ويُجرى ذلك بتنسيق مع غرف عمليات أخرى يغطون كافة اللجان على مستوى الـ27 محافظة، وبعمل مستمر على مدار الساعة للرصد والمتابعة والتأكد من تطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصد ت غرفة عمليات التنسيقية كثافة الإقبال فى معظم المحافظات على مستوى الجمهورية وانتظام سير العملية الانتخابية دون أى مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، مضيفة :"وقد فتحت جميع اللجان فى موعدها، باستثناءات طفيفة تأخر بها فتح بعض اللجان ولمدد زمنية محدودة تترواح من عشر دقائق إلى نصف ساعة، ثم انتظم سير العملية الانتخابية، مع توافر ساتر يدلى الناخب خلفه بصوته دون إطلاع أحد عليه، وتوافر الحبر الفسفورى فى كل اللجان، ودون حدوث أى توجيه للناخب باختيار أى مرشح".

وتستمر غرفة العمليات المركزية فى متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان فى موعدها فى التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها فى التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.