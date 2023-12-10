محافظ أسوان خلال الإدلاء بصوته: المشهد أمام اللجان رسالة بوعى الشعب

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ما نراه أمام اللجان الانتخابية من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، والظهور بهذا المظهر الاحتفالى، يبعث رسالة للعالم أجمع بوعى وإدراك أبناء الشعب المصرى العظيم لأهمية الإنتخابات الرئاسية، لكتابة مستقبل بلادهم، وما سيحمله من كل الخير لهذا الجيل والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال فى تصريحات خاصة على هامش إدلاء محافظ أسوان، بصوته فى لجنة مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية بأطلس، والمخصصة للوافدين والمغتربين.

وأضاف محافظ أسوان أنه تم توفير كل أوجه الدعم داخل وخارج اللجان الانتخابية من مقاعد الانتظار، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، والمظلات ونقطة المستلزمات الصحية، ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها، بالإضافة إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابى.

وأشار إلى أنه تم أيضاً توفير الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم والسيدات أثناء نزولهم للجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم بما يساهم فى تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين، خاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة نظراً لطبيعة أسوان كمحافظة طولية ، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية.

وقال إنه تم بالتوازى توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، وذلك حتى يتسنى الخروج بالشكل المشرف لهذا الاستحقاق الدستورى الهام.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".