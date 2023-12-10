اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان خلال الإدلاء بصوته: المشهد أمام اللجان رسالة بوعى الشعب

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:56 م
محافظ أسوان خلال الإدلاء بصوته: المشهد أمام اللجان رسالة بوعى الشعب محافظ أسوان يدلى بصوته
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ما نراه أمام اللجان الانتخابية من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، والظهور بهذا المظهر الاحتفالى، يبعث رسالة للعالم أجمع بوعى وإدراك أبناء الشعب المصرى العظيم لأهمية الإنتخابات الرئاسية، لكتابة مستقبل بلادهم، وما سيحمله من كل الخير لهذا الجيل والأجيال القادمة.
 
جاء ذلك خلال فى تصريحات خاصة على هامش إدلاء محافظ أسوان، بصوته فى لجنة مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية بأطلس، والمخصصة للوافدين والمغتربين.
 
وأضاف محافظ أسوان أنه تم توفير كل أوجه الدعم داخل وخارج اللجان الانتخابية من مقاعد الانتظار، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، والمظلات ونقطة المستلزمات الصحية، ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها، بالإضافة إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابى.
 
وأشار إلى أنه تم أيضاً توفير الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم والسيدات أثناء نزولهم للجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم بما يساهم فى تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين، خاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة نظراً لطبيعة أسوان كمحافظة طولية ، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية.
 
وقال إنه تم بالتوازى توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، وذلك حتى يتسنى الخروج بالشكل المشرف لهذا الاستحقاق الدستورى الهام.
 
يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة