كرم جبر: اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية ملحمة فى حب مصر

وأضاف كرم جبر، أن المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية تبعث برسالة إلى العالم أجمع، بأن المصريين يقفون خلف دولتهم ويفوضون الرئيس القادم فى اتخاذ كافة الإجراءات التي تصون الأمن القومي، موضحاً أن مشاركة المواطنين بقوة فى الانتخابات تأتي بسبب الموقف المصرى الصلب من الأحداث في غزة.
وأكد جبر أن مشهد اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية فى الساعات الأولى من التصويت يسطر ملحمة بطولية ووطنية فى حب مصر، ويؤكد الرغبة فى ترسيخ الاستقرار السياسي، وتدعيم حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وأن يكون الخيار الديمقراطي هو البديل الآمن للحكم وانتقال السلطة، بطريقة تمنع تكرار تجربة الفوضى والخراب مرة أخرى، والتي تدفع البلاد فاتورتها حتى الآن.
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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