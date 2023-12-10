كرم جبر: اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية ملحمة فى حب مصر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الانتخابات الرئاسية أهم استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أهمية المشاركة كواجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف كرم جبر، أن المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية تبعث برسالة إلى العالم أجمع، بأن المصريين يقفون خلف دولتهم ويفوضون الرئيس القادم فى اتخاذ كافة الإجراءات التي تصون الأمن القومي، موضحاً أن مشاركة المواطنين بقوة فى الانتخابات تأتي بسبب الموقف المصرى الصلب من الأحداث في غزة.

وأكد جبر أن مشهد اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية فى الساعات الأولى من التصويت يسطر ملحمة بطولية ووطنية فى حب مصر، ويؤكد الرغبة فى ترسيخ الاستقرار السياسي، وتدعيم حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وأن يكون الخيار الديمقراطي هو البديل الآمن للحكم وانتقال السلطة، بطريقة تمنع تكرار تجربة الفوضى والخراب مرة أخرى، والتي تدفع البلاد فاتورتها حتى الآن.