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قاض يخرج لناخبة عجوز للإدلاء بصوتها فى الإسماعيلية.. فيديو وصور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:43 م
قاض يخرج لناخبة عجوز للإدلاء بصوتها فى الإسماعيلية.. فيديو وصور المستشار محمد الدوخلي و سيدة مسنة امام اللجنة لتدلي بصوتها
الإسماعيلية- صبرى غانم- عبدالحليم سالم

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فى موقف إنسانى، خرج المستشار محمد الدوخلى، رئيس لجنة مدرسة عمر بن عبدالعزيز  بمركز ومدينة فايد مع موظفين اللجنة لسيدة مسنة أمام اللجنة لتدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية 2024. 
 
وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار؛ حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.
 
وفتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ لاستقبال نحو 963 ألف و273 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري، من بينهم 10 مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.
 
وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية علي تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلي إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
 
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المستشار محمد الدوخلي و سيدة مسنة امام اللجنة لتدلي بصوتها

1000242169 (1) سيدة مسنة امام اللجنة لتدلي بصوتها
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سيدة مسنة امام اللجنة لتدلي بصوتها
 






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قاضى يخرج لناخبة




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