فرط المثانة وكثرة التبول.. 7 عوامل تزيد فرص الإصابة

كتبت مروة محمود الياس

فرط المثانة ونشاطها الزائد، مشكلة مرضية يعانى منها البعض وتسبب لهم الإفراط في التبول والرغبة الدائمة فيه، دون سبب مرض مزمن يعانيه المريض، ودون مشكلة صحية أخرى تتسبب فيه.

ووفقًا لتقرير نشر في الموقع الاسترالى racgp، فإن فرط المثانة ونشاطها له الكثير من العوامل المسببة، فهذه العوامل ترفع فرص الإصابة به، فضلاً عن أن هذه المشكلة تعزز من حالة عدم القدرة على الاحتفاظ بالبول لفترة، فضلاً عن الشعور الدائم بالرغبة في التبول، ومن أبرز هذه العوامل وفقًا للتقرير: