فرط المثانة وكثرة التبول.. 7 عوامل تزيد فرص الإصابة

فرط المثانة ونشاطها الزائد، مشكلة مرضية يعانى منها البعض وتسبب لهم الإفراط في التبول والرغبة الدائمة فيه، دون سبب مرض مزمن يعانيه المريض، ودون مشكلة صحية أخرى تتسبب فيه.
ووفقًا لتقرير نشر في الموقع الاسترالى racgp، فإن فرط المثانة ونشاطها له الكثير من العوامل المسببة، فهذه العوامل ترفع فرص الإصابة به، فضلاً عن أن هذه المشكلة تعزز من حالة عدم القدرة على الاحتفاظ بالبول لفترة، فضلاً عن الشعور الدائم بالرغبة في التبول، ومن أبرز هذه العوامل وفقًا للتقرير:
- تناول الكثير من الأطعمة الحارة دون حساب يزيد من هذا الخطر
- الزيادة في تدخين السجائر وعدم الإقلاع عنها فهى أكثر الأسباب شيوعا والعوامل المساعدة
- الإصابة بمشكلات مرضية في المثانة، وبخاصة تكون الحصوات
- الزيادة في تناول مشروبات بعينها، تتسبب في زيادة فرص الإصابة بفرط المثانة وعملها، منها القهوة والمياه الغازية والشاى وغيرها
- زيادة الوزن بشكل مفرط، فكلما زادت كتلة الجسم ، كان ذلك سببا وعامل مساعد لزيادة نشاط المثانة
- من العوامل التي قد تزيد فرص الإصابة، الالتهابات في المسالك وخاصة اذا اهمل علاجها او كانت متكررة
- بعض الاصابات بالأمراض المزمنة كالسكر، والخرف عند كبار السن، والسكتات الدماغية ومشكلات وأمراض أكثر تعقيدا مثل التصلب المتعدد، وعند الرجال قد يعانى المريض من مشكلات بالبروستاتا، كالالتهابات والتضخمات المتكررة.
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