8 علامات بتقولك عندك التهاب فى المثانة.. اعرف السبب وازاى تعالجه

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المثانة من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، ويحدث الالتهاب عندما يتورم أحد أجزاء الجسم، وحسب ما ذكرة موقع Mayo Clinic يحدث التهاب المثانة في أغلب الحالات عندما تكون هناك عدوى ناتجة عن البكتيريا، ويطلق على هذه الحالة عدوى الجهاز البولي، قد تكون الإصابة بعدوى في المثانة سببًا للألم والانزعاج. وقد تصبح هذه الحالة مشكلة طبية خطيرة إذا وصلت العدوى إلى الكليتين.



ومن أبرز علامات الاصابة بالتهاب المثانة:

١:الحاجة القوية والمستمرة إلى التبول.

٢:الشعور بالألم أو الحرقة عند التبول.

٣:التبول بكميات صغيرة على نحو متكرر.

٤:ظهور دم في البول (البيلة الدموية).

٥:بول غائم أو له رائحة قوية.

٦:شعور مزعج في منطقة الحوض.

٧:الشعور بضغط في منطقة أسفل السرة (البطن).

٨:حمى خفيفة.

قد تشير النوبات الجديدة للتبول اللاإرادي النهاري لدى الأطفال الصغار إلى الإصابة بعدوى الجهاز البولي، حيث إن التبول الليلي في الفراش وحده لا يحدث غالبًا بسبب الإصابة بعدوى الجهاز البولي.



أسباب التهاب المثانة

يشمل الجهاز البولي الكليتين والحالبين والمثانة والإحليل. وتؤدي كلها دورًا في إخراج الفضلات من جسمك.

الكليتان عضوان على شكل حبة الفاصوليا يقعان خلف الجزء العلوي من البطن. وترشحان الفضلات من الدم وتنظمان تركيزات العديد من المواد.

ينتقل البول من الكلى إلى المثانة عبر أنبوبين يطلق عليهما الحالبين. تخزن المثانة البول إلى حين شعورك بالرغبة في التبوّل. ثم يخرج البول من جسمك عبر الإحليل.



التهاب المثانة البكتيري

عادةً ما تحدث عدوى الجهاز البولي عندما تدخل بكتيريا من خارج الجسم إلى المسالك البولية من خلال الإحليل وتبدأ في التكاثر. ويرجع السبب في الإصابة بمعظم حالات التهاب المثانة إلى نوع من البكتيريا يُعرَف باسم الإشريكية القولونية. لكن الأنواع الأخرى من البكتيريا يمكن أن تسبب العدوى أيضًا.



التهاب المثانة غير المعدي

رغم أن العدوى البكتيرية هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المثانة، فإن هناك عدد من العوامل غير المُعدية التي قد تسبب أيضًا التهاب المثانة. ومن أمثلتها ما يلي:



التهاب المثانة الخلالي

لا يعرف بشكل واضح سبب هذا الالتهاب المزمن في المثانة، الذي يُطلق عليه أيضًا متلازمة المثانة المؤلمة. وتحدث أغلب حالاته بين النساء. وقد تكون هذه الحالة المَرَضية أيضًا صعبة التشخيص والعلاج.



التهاب المثانة المرتبط بالأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل بعض الأنواع المستخدمة لعلاج السرطان (العلاج الكيميائي)، التهابًا في المثانة أثناء خروج مكوّنات الدواء المتكسرة من الجسم.



التهاب المثانة الناتج عن الإشعاع

يمكن أن يسبب علاج منطقة الحوض بالإشعاع إلى حدوث تغيرات التهابية في نسيج المثانة.



التهاب المثانة الناتج عن الأجسام الغريبة

يمكن أن يزيد استخدام أنبوب القسطرة لمدة طويلة من احتمال التعرض للعدوى البكتيرية وتضرر الأنسجة. ويمكن أن تسبب هاتين الحالتين التهاب المثانة.



التهاب المثانة الكيميائي

قد تكون لدى البعض حساسية زائدة تجاه المواد الكيميائية الموجودة في بعض المنتجات، مثل سائل فقاعات الاستحمام، أو بخاخ النظافة الشخصية، أو مبيدات النطاف الهلامية. قد يحدث رد فعل تحسسي داخل المثانة، ما يؤدي إلى الالتهاب.



التهاب المثانة المرتبط بحالات مَرَضية أخرى

قد يحدث التهاب المثانة أحيانًا كأحد مضاعفات حالات مرَضية أخرى، مثل داء السكري أو حصوات الكلى أو تضخم البروستاتا أو إصابة الحبل النخاعي.



بعض الأطباء يقترحون النصائح التالية للوقاية:

-شرب الكثير من السوائل وخاصة الماء. من المهم شرب الكثير من السوائل وبالأخص بعد تلقي العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، وخاصة في أيام العلاج.

-التبوُّل كثيرًا. لا تترددي في استخدام المرحاض إذا شعرتِ بحاجة ملحّة إلى التبول.

-الاستحمام تحت الدش بدلاً من حوض الاستحمام(البانيو). إذا كنت عرضة للإصابة بالعدوى، فقد يساعد الاستحمام تحت الدش بدلاً من حوض الاستحمام على الوقاية منها.

غسل الجلد المحيط بالأعضاء التناسلية برفق. يوصى بفعل ذلك يوميًا، لكن دون استخدام أنواع الصابون القاسية أو الغسل بقوة. فقد يتهيج الجلد الحساس في هذه المنطقة.

-تجنب استخدام البخاخات المزيلة لرائحة العرق أو منتجات النظافة الشخصية في منطقة الأعضاء التناسلية. يمكن أن تسبب هذه المنتجات تهيج الإحليل والمثانة.